„Tech-Branche muss Verantwortung und Demut zeigen“

„Wie werden sie die Beschäftigung in verschiedenen Branchen beeinflussen? Wie können wir verstehen, wie sie unter der Haube funktionieren? Wie misst man Fairness? Wie können sie Menschen manipulieren? Sind sie sicher?“, führte Brin einige der Fragen auf. Er sei zwar zuversichtlich, dass Technologie helfen könne, die größten Probleme der Welt zu lösen, aber dieser Weg müsse mit „Verantwortung, Vorsicht und Demut“ beschritten werden, schrieb der 44-Jährige in dem Brief.