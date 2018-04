Peugeot 3008: Franzose mit Lizenz zum Wohlfühlen

In Sachen Design spielt der Neue gegenüber seinem Vorgänger in einer völlig anderen Liga. Der Kühlergrill gleicht dem Diamantgrill von Mercedes, die (ab GT line) LED-Scheinwerfer stechen prägnant, in der Seitenansicht erinnert die Front ein wenig an den Range Rover Evoque, die Schulterlinie schwingt über den Hinterrädern elegant nach oben, an den richtigen Stellen glänzt Chrom und die Löwenkrallen-Heckleuchten sind sowieso einzigartig. Wie es sich für ein SUV gehört, gibt es vorn so etwas wie einen Unterfahrschutz, vor allem aber 22 Zentimeter Bodenfreiheit. Allrad? Fehlanzeige. Die Elektronik soll für Vortrieb auf allen Untergründen sorgen.