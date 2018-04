Alkohol am Praterstern: „Anblick war nicht schön“

Seit Freitag ist - wie berichtet - das Alkoholverbot am Wiener Praterstern in Kraft. Zahlreiche Kräfte der Polizei patrouillieren ab nun auf dem weitläufigen Areal, führen Kontrollen durch, machen auf das nun geltende Verbot aufmerksam und klären auf. Werden die Anweisungen nicht befolgt, wird gestraft. Am Freitag kam es bereits zu einer ersten Festnahme. Doch was sagen Wiener Passanten zu dem verhängten Alkoholverbot am Brennpunkt Praterstern? krone.at hat nachgefragt.