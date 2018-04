Alkoholverbot am Wiener Praterstern in Kraft!

Positive Erfahrungen in Wels

Andere Entwicklungen beobachtete man hingegen in Wels. Dort wurde vor fünf Jahren ein derartiges Verbot am Busbahnhof sowie am Vorplatz des Bahnhofs eingeführt. „Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht“, sagte Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) auf. "Es ist seither viel besser geworden." In Linz soll demnächst ebenfalls eine erste Alkoholverbotszone eingerichtet werden - und zwar am Hessenpark, der als Drogen-Hotspot in Verruf geraten ist.