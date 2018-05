ÖAMTC schult Führerscheinneulinge im VR-Crashtest

Ein Glück, dass es sich nur um eine VR-Simulation gehandelt hat. Die eben beschriebene Situation erleben Führerscheinneulinge neuerdings beim verpflichtenden Fahrsicherheitstraining. Der Autofahrerclub ÖAMTC hat gemeinsam mit Samsung alle acht Trainingszentren in Österreich mit Gear-VR-Brillen ausgestattet und reichert die verkehrspsychologische Komponente des Trainings heute mit VR-Unfällen an. Zumindest, wenn die Fahrschüler in der Simulation nicht richtig reagieren. Es muss nämlich nicht zum Unfall kommen.