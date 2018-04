„Most Wanted“-Schwerverbrecher in Wien gefasst!

„Eine unglaubliche Erleichterung“

Freitagfrüh hatte die Flucht von Guy nach mehr als sieben Jahren aber ein Ende: Der mutmaßliche Gewaltverbrecher mit deutschen Wurzeln ging heimischen Beamten in Wien ins Netz. „Diese Nachricht ist für seine Opfer eine unglaubliche Erleichterung. Sie lebten während seiner Flucht in ständiger Angst“, so US-Sheriff Koval.