Russen verstärken jetzt Militärpräsenz in Syrien

Voll beladenes russisches Kriegsschiff auf dem Weg nach Syrien

Dem Bericht zufolge ist das Schiff derzeit auf dem Weg zur Marinebasis in Tartus - voll beladen mit Panzern, Lastwagen, Ambulanzfahrzeugen und Radaranlagen. Von ursprünglich 14 Schiffen der in der Sowjetzeit entwickelten Alligator-Klasse sind in der russischen Marine noch vier Einheiten der Klasse im aktiven Dienst, die Saratow (früher BDK-10) wurde bereits in den vergangenen Jahren als Teil der Schwarzmeerflotte eingesetzt, um in Tartus Nachschub für den russischen Militäreinsatz in Syrien anzulanden.