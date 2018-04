Nach Luftschlägen in Syrien: Angst vor Eskalation

US-Präsident Donald Trump hat getan, was er vor wenigen Tagen mit den Worten „Mach dich bereit, Russland“ via Twitter angekündigt hatte: Er ließ, gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien, Raketen auf drei verschiedene Ziele in Syrien hageln. Nun fragt sich die Welt: Was kommt jetzt? Eskaliert die Situation weiter? Schließlich hatte Russland im Falle eines Angriffs unmissverständlich mit Konsequenzen gedroht.