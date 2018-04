„Briten direkt an Giftgasangriff beteiligt“

Wie berichtet, beschuldigen die USA das Regime von Bashar al-Assad, sein Volk mit Giftgas angegriffen zu haben. Frankreich will sogar im Besitz von Beweisen für eine Urheberschaft der syrischen Armee sein. Während ein Expertenteam der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen am Wochenende seine Arbeit in der Stadt Douma aufnehmen wird, wo am vergangenen Wochenende Dutzende Menschen an den Folgen eines Chemiewaffenangriffs gestorben sein sollen, hieß es am Freitag aus Russland, die britische Regierung stecke hinter dem inszenierten Giftgasangriff.