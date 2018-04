Trump kündigt Raketenangriff in Syrien an

Die USA und andere westliche Staaten machen die Truppen von Assad für die mutmaßlichen Giftgasangriffe in Duma in der syrischen Rebellenenklave Ost-Ghouta verantwortlich, bei denen nach Angaben von Hilfsorganisationen am Samstag Dutzende Menschen getötet wurden. Syrien und Russland bestreiten, dass es einen Giftgasangriff gegeben hat.