Kindle Oasis: Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Badewannen-Begleiter

Zu guter Letzt ist der Oasis der erste seiner Familie, der nach IPX8-Standard „wasserfest bei Eintauchen in Süßwasser für bis zu 60 Minuten in einer Tiefe von bis zu zwei Metern“ ist. „Zudem wurde er entwickelt, um Wasserspritzern am Strand oder Fallenlassen in der Badewanne, im Whirlpool oder Pool standzuhalten“, verspricht Amazon. Den - zu Testzwecken - kurzen Abtaucher in die Badewanne hat er jedenfalls anstandslos überstanden. Wer dort, am Strand oder Beckenrand also besonders gerne und oft liest, sollte den Oasis in Betracht ziehen.