Paris geht gerichtlich gegen Airbnb und Wimdu vor

Airbnb sprach angesichts der Vorladung vor Gericht von einer „enttäuschenden“ Entscheidung der Stadt Paris. Die Regeln zur Vermittlung von Unterkünften an Touristen in Paris seien „komplex, verwirrend“ und richteten sich eher an Professionelle als an Einzelpersonen, erklärte die Plattform.