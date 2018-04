Mehr Schutz für junge Haut

Die Haut von Kindern ist dünner und nicht so widerstandsfähig wie jene der Erwachsenen. Sie reagiert besonders empfindlich auf äußere Einflüsse, schädliche Substanzen werden leichter aufgenommen und können bis in die tieferen Schichten eindringen. Schweiß- sowie Talgdrüsen arbeiten noch nicht in vollem Umfang, weshalb es schnell an Feuchtigkeit fehlt. In jungen Jahren sind Schutz und die richtige Pflege daher von großer Bedeutung.