Audi A6 Avant: Schönes Heck geht vor Laderaum

Zwar ist das Ladevolumen durch den flotten Schnitt nicht größer geworden, Einbußen gibt es dafür aber auch nicht: Mit 565 bis 1.680 Litern schluckt der Kombi-A6 genau so viel wie sein Vorgänger. Dass Praxisnutzen nicht ganz oben im Lastenheft stand, sieht man an anderer Stelle. Die Rückbank lässt sich - dreifach geteilt - vom Gepäckraum aus umklappen, eine brettebene Ladefläche entsteht allerdings nicht; zwar bildet sich keine Stufe, aber der Boden steigt wegen der nicht wegzuklappenden Sitzfläche leicht an. Auch die maximale Ladelänge ist, will man nicht die Mittelarmlehne bepacken, auf 1,90 Metern beschränkt, anders als bei manch anderem Kombi lässt sich der Beifahrersitz nämlich nicht nach vorne falten. Und: Gerade bei sperrigen Transport-Klassikern wie Kühlschrank oder Waschmaschine könnte wegen der schrägeren Scheibe zukünftig der eine oder andere Millimeter fehlen.