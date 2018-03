Audi A6 neu: Mit „Polizei-Blaulicht“ in die Matrix

Und eine eigene animierte Lichtsignatur. Beim Lichteinschalten fährt der A6 vorne und hinten eine verspielte LED-Lauf-Sequenz ab, Laufblinker hat er sowieso. Alles natürlich nicht in der Basisversion, die aber immerhin mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern aufwartet. Optional strahlen vorne Matrix-Scheinwerfer in zwei Eskalationsstufen: entweder mit je sieben Segmenten oder aber mit je 32 LEDs, von denen je die Hälfte das Abblend- und das Fernlicht darstellt. Nachts fährt man im Audi A6 also ständig in eine Licht-Matrix hinein, die immer dann einzelne Segmente abschaltet, wenn im entsprechenden Quadranten jemand geblendet würde.