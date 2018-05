Nordbayern: Unterwegs in Eichstätt und Bamberg

In der Bischofsstadt Eichstätt zum Beispiel, Hauptsitz der einzigen katholischen Universität im deutschen Sprachraum, haben die Benediktinerinnen das Marienhaus von St. Walburg gemäß der Regel ihres Ordensgründers „Im Kloster sollen Gäste nie fehlen“ zum Gästehaus mit großen, stilvoll eingerichteten Zimmern gemacht. An der Klosterpforte geben die stets heiteren, freundlichen Schwestern Schlüssel für Haus und Garten aus, sie bereiten auch ein reichhaltiges Frühstück sowie ausgezeichneten Kräuterlikör zu und führen Interessierte durch ihre Kirche und vor allem zum von Pilgern bis heute viel besuchten Grab der Heiligen Walburgis in der Krypta. „Walburga hat geholfen“ steht auf unzähligen Dankestäfelchen wundergläubiger Pilger an den Wänden - und angesichts der vielen geistlichen Bauten in der entzückenden Altstadt, der entspannten Atmosphäre in den zum Bummeln einladenden Gässchen, können auch weniger Gläubige einen spirituellen Kraftplatz spüren