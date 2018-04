25-Jähriger tötet Mutter an ihrem Geburtstag

Mordalarm Dienstagfrüh im Wiener Bezirk Favoriten: Ein 25-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, in den Morgenstunden seine 65 Jahre alte Mutter, die laut „Krone“-Informationen just an diesem Tag ihren Geburtstag feierte, getötet zu haben. Sie dürfte erschlagen worden sein. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der mutmaßliche Täter offenbar mit einem Sprung aus einem Fenster im ersten Stock der Polizei zu entkommen. Die Polizei, unterstützt von der WEGA, konnten den Verdächtigen jedoch festnehmen.