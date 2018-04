Cyber-Patrioten hinterlassen US-Flagge am Display

Gegenüber der IT-Website „Motherboard“ erklärten die Hacker, ihre Cyberattacke sei als eine Form des Protests gegen Russland und andere Länder zu verstehen, sich nicht in die Wahlen in den USA einzumischen. Tatsächlich wurden bei der Attacke auch Systeme in Russland getroffen, über die noch nicht flächendeckend gepatchte Sicherheitslücke in Cisco-Switches kam es aber auch in etlichen anderen Ländern - im Iran, Großbritannien und sogar den USA selbst - zu Problemen.