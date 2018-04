Schlepper nutzen Facebook, WhatsApp im großen Stil

Facebook und WhatsApp werden nach Angaben eines UN-Experten in großem Stil von Menschenschmugglern mit brutalen Praktiken genutzt. Das weltgrößte soziale Netzwerk und dessen Messaging-Tochter seien die bevorzugten Medien für Schlepper im Nahen Osten und Afrika, um ihre Dienste anzubieten und die Reisen von Migranten zu organisieren, sagte der Medienbeauftragte der UN-Migrationsbehörde IOM, Leonard Doyle, am Donnerstag in einer Internetdiskussion.