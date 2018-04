Wenn sich das Frühjahr auf den Kopf schlägt

Sinkt oder steigt die Temperatur um fünf Grad, erhöht sich auch die Anzahl der Anfälle um 20 Prozent, das zeigt zumindest eine Untersuchung an der deutschen Kopfschmerzklinik Königstein. Eine Studie mit Daten der MedUni Wien hat allerdings nachgewiesen, dass nur bestimmte Migräne-Patienten auf das Wetter reagieren. Die genauen Zusammenhänge sind aber noch nicht geklärt. Vor allem in der Übergangszeit ist es morgens noch sehr kalt, und erst im Laufe des Tages wird es wärmer. Der Körper muss sich auf diesen Wechsel einstellen. Eine weitere Ursache können Luftdruckveränderungen sein. Wichtiger ist aber, beeinflussbare Migräneauslöser zu beachten. Dazu zählt auch Eisenmangel in Zusammenhang mit der Monatsblutung. Deshalb sollten Betroffene jetzt besonders auf ausreichende Eisenzufuhr (z. B. rotes Fleisch), achten.