Fitmacher mit Risiko?

Wer auf ein E-Bike umsattelt, liegt derzeit voll im Trend! Im Jahr 2016 wurde bereits in jedem fünften in Österreich verkauften Rad ein Elektromotor verarbeitet, Tendenz steigend. Vor allem für Menschen, die eher unsportlich sind, wieder mehr Bewegung in ihren Alltag einbauen möchten oder ältere Personen stellt die moderne Art des Fahrens einen guten Einstieg in ein fitteres Leben dar: Studien belegen, dass sich das Risiko für Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems im mittleren Alter um das 20-fache verringert, wenn man regelmäßig den „Drahtesel reitet“. Der Fettstoffwechsel wird angekurbelt, Muskeln und Ausdauer trainiert.