Kinder, kommt zum Wien Marathon!

Was im Laufsport bestens etabliert ist, nämlich als Teil eines Events auch motivierende Nachwuchsbewerbe durchzuführen, ist bei Großveranstaltungen in anderen Sportarten längst nicht der Fall. Um ein Zeichen zu setzen, hat Konrad bereits 2013 die Initiative „move your kids“ als aussagekräftiges Statement in Richtung zukünftiger Generationen ins Leben gerufen. Die Initiative wurde bereits von über 21.000 Eltern aus 96 Ländern unterzeichnet. Damit erklären sie offiziell ihre Unterstützung für eine gesündere Jugend und die Bereitschaft, selbst aktiv als Vorbilder zu wirken. Die Strecke des SanLucar Kinderlaufs über zwei Kilometer und des #GETMOVIN Jugendlaufs über fünf Kilometer führen durch Wien mit den Startpunkten im Prater und Stadtpark. Sie enden auf der Ringstraße vor dem Burgtheater. Genau dort, wo tags darauf, am 22. April, die „großen“ Marathonläufer bejubelt werden.