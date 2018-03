Zuckerberg warnt vor neuen bösen Überraschungen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat in der Presse um Entschuldigung für die Datenaffäre rund um sein Unternehmen gebeten. Das weltgrößte soziale Netzwerk schaltete am Sonntag in mehreren britischen und US-amerikanischen Zeitungen ganzseitige Anzeigen. Darin wiederholte Zuckerberg sein Eingeständnis, dass es einen Vertrauensbruch gegeben habe. Zugleich deutete der 33-Jährige an, dass Cambridge Analytica wohl nicht das einzige Unternehmen gewesen sein dürfte, dass im großen Stil Daten bei dem sozialen Netzwerk abschöpfte.