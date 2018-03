Brüssel und Berlin fordern Aufklärung von Facebook

Keine Angst vor Wahlbeeinflussung in Deutschland

Angesichts des Facebook-Skandals sieht der Präsident des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, Verbesserungsbedarf. Das Beispiel zeige, „dass der Schutz in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen noch höherer Qualität bedarf“, sagte er der „Rheinischen Post“. Der Fall gehöre aufgeklärt und transparent gemacht. Die Möglichkeit einer Beeinflussung von Wahlen in Deutschland erkennt Schönbohm nach eigenem Bekunden indes nicht. „Wir haben in Deutschland im Vorfeld vergangener Bundestags- und Landtagswahlen Schutzmaßnahmen ergriffen, um Datenmissbrauch, wie er im Zuge der US-Wahl erfolgt sein soll, zu vermeiden.“