Welche Daten hat Facebook von uns?

Komplexe Nutzerprofile

Die gute Nachricht: Nutzer bekommen in den Facebook-Daten nur das aufgelistet, was sie von sich aus freiwillig preisgegeben haben. Wer in seinem Profil also nichts zu Beziehungsstatus, politischen Einstellungen oder etwa religiösen Ansichten verrät, ist bereits ein gutes Stück weniger „gläsern“. Und dennoch: Die schiere Menge an gesammelten Informationen überrascht. Was Facebook allerdings nicht verrät, ist, wie die Daten und das eigene Klickverhalten im Hintergrund miteinander verknüpft werden, um Nutzerprofile zu erstellen, die sich dann an Werbetreibende verkaufen lassen. Ein Blick in die Einstellungen für die Werbeanzeigen des sozialen Netzwerks lässt lediglich erahnen, welche komplexen Psychogramme beiläufig und vom Nutzer unbeachtet mit jedem „Like“ erstellt werden.