Zuckerberg soll vor Kongressausschuss aussagen

Internetkonzernen drohen strengere Gesetze

Ob die angekündigten Maßnahmen ausreichen werden, einer schärferen Regulierung zu entgehen, ist fraglich. In mehreren Ländern laufen Untersuchungen, wie es zu der Datenpanne kam. In Deutschland kündigte Kanzleramtschef Helge Braun ein neues Datenrecht an. Für die Datennutzung müssten rasch gesellschaftlich ausgleichende Regelungen gefunden werden, sagte Braun dem „Handelsblatt“. Justizministerin Katarina Barley bestellte europäische Facebook-Vertreter für kommende Woche zu einem Austausch ein.