Jack White verfällt nun dem kreativen Wahnsinn

Alles vermischt

Der hysterische, im Vergleich zum Rest eher traditionelle Fuzz-Rocker „Over And Over“ schlägt eine Brücke zu den beiden früheren White-Solo-Veröffentlichungen, ehe in „Everything You‘ve Ever Learned“, eingeleitet mit an Computerspiele der Siebziger erinnernden elektronischen Geräuschen, ein Erweckungsprediger auftritt. Bis zum Finale folgen weitere Spoken-Words-Bissen, Led-Zeppelin-Gitarrensalven, Orgel-Passagen, Drum-Machine-Grooves, spacige Synths sowie per Vocoder verzerrte Vocals mit Hip-Hop-Beats („Get In The Mind Shaft“ weckt Assoziationen zu Neil Youngs „Trans“).