Laudamotion startet ab Juni mit ersten Abflügen

Weitere sieben Flugzeuge will er noch dazuorganisieren, bis er ab Juni auch von Österreich aus abhebt: „Wir werden in Wien zunächst 5 Flieger stationieren, aber das ganze weitere Wachstum geht künftig von hier aus.“ Gebucht werden können die Strecken über Condor oder direkt auf laudamotion.com. Mit der Lufthansa steht Lauda in Verhandlungen. Ziel ist, dass er auch für Eurowings Sitzplätze verkaufen kann. Doch dazu braucht er noch das Okay der Kartellbehörden.