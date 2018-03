Taliban erzwingen nächtliches Handy-Verbot

In Kunduz ist demnach fast die gesamte Provinz betroffen, inklusive Teilen der Provinzhauptstadt. Dasselbe gilt für Urozgan. In Ghazni, Baghlan und Helmand könne man in Bezirken unter Talibankontrolle des Nachts nicht mehr telefonieren, sagte Amarchel. Insgesamt kontrollieren oder beeinflussen die Taliban nach offiziellen Angaben wieder mindestens 13,4 Prozent des Landes. 30 Prozent sind umkämpft.