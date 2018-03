Schönheitschirurgen warnen vor „Selfie-Effekt“

„Junge Erwachsene machen ständig Selfies, posten diese in sozialen Netzwerken und denken, dass diese Bilder repräsentativ dafür sind, wie sie wirklich aussehen“, erläutert Boris Pashkover, Assistenzprofessor an der Rutgers New Jersey Medical School und Spezialist für plastische Chirurgie. „Ich möchte, dass sie erkennen, dass sie, wenn sie ein Selfie machen, im Wesentlichen in einen tragbaren Zerrspiegel schauen.“