Frauen, hört auf Euer Herz!

Hormone, v.a. Östrogen, machen anfälliger für Schmerzen. Über Schulter-, Nacken- und Bauchbeschwerden (Menstruation ausgenommen) klagen zehn Prozent mehr Frauen als Männer. So betrifft etwa Reizdarm doppelt so viele Frauen. Es wird vermutet, dass ihr Nervensystem anders programmiert ist, was die Reizleitung verstärkt. Dies birgt aber den Vorteil, frühzeitige Abklärung herbeizuführen und sollte nicht als „überempfindlich“ abgetan werden. Es ist ein Überlebensvorteil! Allerdings werden die meisten Schmerzmittel noch immer nur an Männern getestet, dabei belegen Studien mittlerweile, dass nicht nur die Dosierung ausschlaggebend ist, sondern bestimmt Mittel bei Frauen sogar gegenteilige Wirkung haben. Hier fehlen immer noch aussagekräftige Daten.