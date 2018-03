Ganze Bitcoin-Mine gestohlen: Elf Männer verhaftet

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat die Verbrecherbande insgesamt vier Diebestouren in verschiedenen Rechenzentren in Island begangen. Die zwei Köpfe der Bande sind nach wie vor in Haft, neun weitere Männer wurden auf Kaution auf freien Fuß gesetzt. Die gestohlenen Rechner wurden noch nicht wiedergefunden, ihr Wert wird auf umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro geschätzt.