Mysteriöser Fund auf Google Earth gibt Rätsel auf

Eine mysteriöse Satellitenaufnahme der Antarktisregion Südgeorgien auf Google Earth hat die Aufmerksamkeit von Verschwörungstheoretikern und UFO-Jägern in aller Welt erregt. Sie haben etwas auf dem verschneiten Eiland entdeckt, das für sie wie ein abgestürztes Alien-Raumschiff aussieht. Aber was ist dran an dieser Theorie?