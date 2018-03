Nordirland: Kleine Insel und großer Zauber

Mit über 300.000 Einwohnern ist die Hauptstadt Belfast noch immer durch den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten – von den Nordiren schlicht als „Troubles“ bezeichnet – geprägt. Die Friedensmauern prägen das Stadtbild nicht nur in Belfast, sondern auch in der zweitgrößten Stadt Nordirlands, Londonderry oder Derry. Die Mauern sind mit symbolträchtigen Graffiti besprüht und teilen die Stadt in Bereiche, wo die pro-irischen Republikaner und die pro-britischen Unionisten leben. Wer wo wohnt, ist nach wie vor geregelt und teils durch Flaggen an Häusern erkennbar, verrät Billy. Für mich befremdlich, für Billy Normalität.