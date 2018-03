Es kommt auf den Schlafplatz an

Bett:

Natürliche Materialien verwenden, am besten Vollholz mit wenig Metallverbindungen und unbehandelt. Günstige Kopfrichtung ist Nord-Osten. Bett möglichst nicht zwischen Tür und Fenster platzieren, Kopfbereich möglichst nicht an einer Außenwand. Blickrichtung zur Türe beruhigt und vermeidet Überraschungen. Genügend Matratzen-Testzeit bei Neukauf vereinbaren. Optimal ist eine orthopädisch an den jeweiligen Körper angepasste Matratze. Kopfpolster mit den Maßen 40 x 80 cm gilt als ideal. Polster- und Matratzenüberzüge 14-tägig waschen.