Schürf-Rechner dank Krypto-Hype gefragt wie nie

Auf den großen Elektronik-Basaren Ost-Asiens sind PCs von der Stange out. Das große Geschäft machen die dortigen Händler mit Spezial-Rechnern für das "Schürfen" von Bitcoin & Co. In Massen strömen Kunden in die vollgestopften Läden im Hongkonger Viertel Sham Shui Po oder am Sim Lim-Platz in Singapur, wo diese Computer in Hinterzimmer-Werkstätten zusammengeschraubt werden.