Armin Wolf schließt Jobwechsel nicht aus

"Vielleicht nimmt mich ja jemand"

Aus diesem Grund schließt er auch einen Jobwechsel nicht aus. "Ich arbeite ja nicht in der 'ZiB 2', weil ich unbedingt im ORF arbeiten möchte und eine ORF-Mailadresse haben möchte, sondern weil die 'ZiB 2', wie ich finde, eine sehr wichtige und spannende Sendung ist, die für den demokratischen Diskurs in dem Land wichtig ist", so der 51-Jährige. Um sich selbst macht er sich keine Sorgen: "Ich find' schon was. Ich könnte mich beim 'Falter' bewerben, vielleicht nimmt mich ja jemand."