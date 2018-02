Straches ORF-Posting „nicht persönlich gemeint“

Heinz-Christian Strache hat am Dienstag klargestellt, sein via Facebook ausgesprochener Vorwurf der Lüge sei "nicht personenbezogen" gegen "ZiB 2"-Moderator Armin Wolf gemeint gewesen. Das schrieb der FPÖ-Chef in einer Aktualisierung des ursprünglichen Postings. Dieses sei "Satire" gewesen, betonte er noch einmal und fügte hinzu, dass es sich um "eine klar ersichtlich überzogene Satire" gehandelt habe. Wolf hatte am Dienstagnachmittag dennoch angekündigt, "selbstverständlich zu klagen".