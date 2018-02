Gaahl: Zwischen Black Metal, Wein und Kunst

Wie geht es dir damit, dass du seit mittlerweile über mehr als 20 Jahren zu einer der größten Ikonen des norwegischen Black Metal hochstilisiert wirst?

Es ist ein bisschen seltsam, wie die Dinge so passiert sind. Ursprünglich habe ich Gorgoroth damals nur bei einer Tour ausgeholfen und zu all ihren Anfragen nein gesagt. (lacht) Irgendwie blieb ich dann in der Band stecken. Wenn du einmal so tief in einem Projekt bist und so viel Einsatz und Ideenreichtum reinsteckst, dann wirst du quasi von dir selbst gefangen genommen. Es besteht aber immer die Gefahr, dass die Menschen sich an einzelnen Phrasen meiner Interviews festhalten, denn üblicherweise wird alles aus dem Kontext gerissen. Meistens kommt nur etwa ein Prozent eines Themas an die Oberfläche, deshalb gebe ich auch keine schriftlichen Interviews. Es gibt dort kein Gespräch, du kannst auf keine Frage oder Antwort reagieren und das ist sinnlos. Es geht nicht immer nur um die Headlines, die leider sehr oft einen ganzen Menschen in der Öffentlichkeit prägen. Ich habe sehr oft seltsame Leute getroffen, die sich ihre eigene Wahrheit aus irgendwo aufgeschnappten Gerüchten zusammenbauten.