Bewertungs-Shitstorm für „Age of Empires“-Remake

Es hätte so schön sein können. Da holt Microsoft 20 Jahre nach Release einen absoluten Klassiker der Echtzeitstrategie in die Windows-10-Gegenwart – und dann hagelt es Ein-Stern-Bewertungen für „Age of Empires: Definitive Edition“. Und zwar nicht einmal für das Spiel selbst, sondern für die Vertriebspolitik und unnötige Bugs. Die Käufer kritisieren den Zwang zum Windows-Store. Viele melden, dass das neue „Age of Empires“ nicht einmal startet.