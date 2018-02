„Age of Empires": Alle Infos zur 4K-Neuauflage

Etwas mehr Aufwand hätte man nach Ansicht einiger Tester bei der Inszenierung betreiben können: Die Missionen werden auch in der Neuauflage erzählt wie vor 20 Jahren. Damals noch vorhandene Videoschnipsel wurden gestrichen, statt sie neu zu machen. Überarbeiten hätte man auch die Künstliche Intelligenz der Einheiten können: Sie bleiben auch in der Definitive Edition von „Age of Empires“ bisweilen noch immer gerne im Gelände hängen, statt ihre Aufträge zu erfüllen.