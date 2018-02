Dating-Seite verkuppelt ausschließlich Trump-Fans

Geht es nach den Machern der vom Online-Dating-Netzwerk Friends Worldwide betriebenen Website, sollte trump.dating-Nutzern der Kontakt zu Gleichgesinnten Geld wert sein. Eine Reporterin des britischen „Guardian“, die sich zu Recherchezwecken bei dem Netzwerk registriert hat, berichtet: Die Registrierung bei trump.dating ist zwar kostenlos, für das Chatten werden dann allerdings 17 US-Dollar Mitgliedsgebühr fällig. „Geld, das man besser in so ziemlich alles andere investiert“, so ihr Fazit.