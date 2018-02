„Jeder, der raufsteigt, ist einer zu viel“

Ein greller Blitz, ein lauter Knall. Simon liegt am Boden und schreit vor Schmerzen. Er brennt. „Das war vor zwei Jahren ich war gerade einmal 17“, erinnert er sich. Simon ist in eine Hochspannungsleitung eines Bahnhofs geraten. Er ist auf einen Güterwaggon geklettert, ausgerutscht und wollte nach oben greifen. Die Spannung von 15.000 Volt schießt durch seinen Körper durch und schleudert ihn vom Waggon. „Ich bin am Boden gelegen und hab nur noch geschrien. Ein Freund, der dabei war, hat mich, so absurd es klingen mag, gelöscht und Erste Hilfe geleistet. Ihm verdanke ich, dass ich heute hier stehen kann“ , erzählt Simon.