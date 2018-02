Facebook verstößt gegen deutsches Datenschutzrecht

Diese Anforderungen erfüllte Facebook nicht. So war in der Facebook-App für Mobiltelefone etwa bereits ein Ortungsdienst aktiviert, der Chat-Partnern den eigenen Aufenthaltsort verrät, und in den Einstellungen zur Privatsphäre war per Häkchen voreingestellt, dass Suchmaschinen einen Link zur Chronik des Teilnehmers erhalten. Dadurch wird das persönliche Facebook-Profil für jeden schnell und leicht auffindbar.