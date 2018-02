Kim lädt Südkoreas Präsident zu sich ein

Bahnt sich am Rande der Olympischen Winterspiele in Südkorea eine politische Wende auf der koreanischen Halbinsel an? Bei einem Treffen der nordkoreanischen Delegation mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae In überreichte die Schwester von Machthaber Kim Jong Un eine Einladung aus Pjöngjang. In dem Brief des nordkoreanischen Präsidenten spricht sich Kim für bessere Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten aus und lädt Moon zu einem Treffen ein.