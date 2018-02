Das ist die schöne Schwester des irren Kim

Nordkorea will Annäherung fortsetzen

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an den Winterspielen bekannt gegeben. Die Athleten von Nord- und Südkorea werden gemeinsam ins Stadion einlaufen - ein Symbol der Annäherung zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarn. Auch der Besuch der Delegation und die Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gelten als Zeichen dafür, dass Kim Jong Un die seit Anfang des Jahres betriebene Annäherung fortsetzen will.