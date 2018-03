Die Königstour am Hochkönig erleben

Wir sind am Hochkönig. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, an einem Tag fünf Gipfel erleben will, der erobert die 32 Pistenkilometer der Königstour. 6700 Höhenmeter inklusive. In einer der schönsten Gebirgsgruppen der Nordalpen. Bilderbuchwetter, Bilderbuchkulisse. Einfach nur wow. Unvergesslich. Am Weg liegen auch einige der schönsten Skihütten in unserem Land. Beginnen wir mit der Steinbockalm, die ist uns am nächsten, wenn wir mit der Hochmaisbahn auf den Gabühel rauffahren.