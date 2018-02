BMW muss M550i auf Partikelfilter umrüsten!

Warum nicht einfach einen Partikelfilter einbauen? Weil es einfach eben nicht ist. Wenn man sich eine Zigarette dreht, kann man einfach einen Filter mit reinrollen, in einem Auto, bei dem der Filter nicht von vornherein vorgesehen ist, gibt es nicht einmal Platz dafür. Dazu muss ins Motormanagement eingegriffen werden und außerdem exzessiv getestet. Mal ganz abgesehen davon, dass in Zeiten wie diesen die Prüfstände dauerausgebucht sind. Und wer seine Partikelfilter nicht rechtzeitig bei den Zulieferern bestellt hat, schaut auch erst einmal durch die Finger - die haben nämlich auch nicht darauf gewartet und produzieren teilweise schon an der Kapazitätsgrenze.