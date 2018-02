Wer ist früher in Belgrad: Die EU oder China?

Die EU überlegt und überlegt, wie man dem chinesischen Vormarsch auf dem Balkan begegnen könnte. In den zähen EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien wurden bisher zwölf der 35 Kapitel eröffnet und zwei abgeschlossen. "Es liegt an Belgrad", heißt es in Brüssel. "Es liegt an der EU", heißt es in Belgrad. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen erklärte am Freitag nach einem Gespräch mit Serbiens Präsident Aleksandar Vucic jedenfalls: "Serbien ist auf gutem Weg."