Van der Bellen: „Serbien ist auf gutem Weg“

Vuicic: "Eingefrorener Konflikt mit Blick in die Zukunft lösbar"

Vucic erklärte am Freitag in Wien, dass man diesen "eingefrorenen Konflikt" lösen könne, wenn man den "Blick in die Zukunft" richte und zu Kompromissen bereit sei. Van der Bellen habe im Gespräch einen "sehr klugen Satz" gesagt: "Wenn man eine Lösung will, dann kann nicht eine Seite alles bekommen." Das sei auch sein Motto im Kosovo-Konflikt, den man keinesfalls "an die Kinder und Kindeskinder" weitervererben dürfe.